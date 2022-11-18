Кострома, 18 ноября 2022, 19:26 — REGNUM В Костромской области хотят открыть кардиохирургическую службу, специалисты которой смогут выполнять операции на открытом сердце. Об этом сообщает администрация региона. Ранее пациентов, которым требовалась такая помощь, направляли в другие области.
Служба будет работать на базе Костромского онкологического диспансера. Работать в нем будут сосудистые хирурги клинической больницы имени Королёва.
Всего по данным департамента здравоохранения в год жителям Костромской области требуется порядка 45 высокотехнологичных операций на открытом сердце.
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