Кострома, , 19:26 — REGNUM В Костромской области хотят открыть кардиохирургическую службу, специалисты которой смогут выполнять операции на открытом сердце. Об этом сообщает администрация региона. Ранее пациентов, которым требовалась такая помощь, направляли в другие области.

Новый корпус онкодиспансера в Костроме © Наталья Диева

Служба будет работать на базе Костромского онкологического диспансера. Работать в нем будут сосудистые хирурги клинической больницы имени Королёва.

«Необходима мультидисциплинарная команда», — отметил на встрече в администарции региона главный врач онкодиспансера Владимир Унгурян.

Всего по данным департамента здравоохранения в год жителям Костромской области требуется порядка 45 высокотехнологичных операций на открытом сердце.

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