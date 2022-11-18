София, 18 ноября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Общее количество граждан Болгарии пенсионного возраста, проживающих за чертой бедности, составляет 306 тыс. 460 человек. Об этом 18 ноября со ссылкой на заявление действующего болгарского министра труда и социальной политики Лазара Лазарова сообщает БТВ.

Бедность

Выступая с трибуны Народного собрания (парламента) Болгарии, Лазаров констатировал, что реализуемые правительством социальные программы не могут в целом решить проблему бедности пенсионеров.

Лазар Лазаров «Эти деньги позволяют нашим соотечественникам выживать, но для полноценной жизни этого мало».

Напомним, на сегодняшний день «черта бедности» в Болгарии, определенная правительством страны, составляет 413 левов ($219). Абсолютное большинство болгарских пенсионеров не в состоянии своевременно оплачивать услуги ЖКХ и приобретать качественные продукты и одежду.