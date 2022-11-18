Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируют предоставить жителям Херсона и части Херсонский области, эвакуированным из зоны боевых действий, единовременные выплаты на покупку имущества и социальные выплаты на приобретение жилья. Это следует из проекта постановления городского правительства на сайте Смольного.

Ключи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект постановления появился на странице антикоррупционной экспертизы. Согласно содержанию документа, помощь будут предоставлять тем жителям Херсона и области, которые вынужденно покинули место своего проживания. Выплаты будут начисляться на основании выдаваемых таким гражданам государственных жилищных сертификатов.

«Проектом предусмотрено наделение вице-губернатора Санкт-Петербурга Повелия А. А. полномочием от имени Правительства Санкт-Петербурга на подписание Соглашений», — следует из пояснительной записки к постановлению.

Напомним, что, по предварительным данным, в Петербурге находятся более трёх тысяч человек из новых регионов РФ. Большая часть из них приехала в Петербург к родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей Херсона и правобережных районов региона на левый берег Днепра. По последним данным, в общей сложности удалось переместить (с учётом жителей 15-километровой зоны левобережья Днепра) 115 тысяч жителей.

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