Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют предоставить жителям Херсона и части Херсонский области, эвакуированным из зоны боевых действий, единовременные выплаты на покупку имущества и социальные выплаты на приобретение жилья. Это следует из проекта постановления городского правительства на сайте Смольного.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ключи

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект постановления появился на странице антикоррупционной экспертизы. Согласно содержанию документа, помощь будут предоставлять тем жителям Херсона и области, которые вынужденно покинули место своего проживания. Выплаты будут начисляться на основании выдаваемых таким гражданам государственных жилищных сертификатов.

«Проектом предусмотрено наделение вице-губернатора Санкт-Петербурга Повелия А. А. полномочием от имени Правительства Санкт-Петербурга на подписание Соглашений», — следует из пояснительной записки к постановлению.

Напомним, что, по предварительным данным, в Петербурге находятся более трёх тысяч человек из новых регионов РФ. Большая часть из них приехала в Петербург к родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей Херсона и правобережных районов региона на левый берег Днепра. По последним данным, в общей сложности удалось переместить (с учётом жителей 15-километровой зоны левобережья Днепра) 115 тысяч жителей.