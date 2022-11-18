Калуга, , 17:40 — REGNUM Итоги федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» были подведены 18 ноября в Калуге. «Лучшей швеей» России стала Татьяна Костомарова из Калужской области. Второе место заняла Наталья Чугунова из Рязанской области. Бронзу завоевала представительница Свердловской области Анна Бон. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Участники федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» в Калуге Агентство регионального развития Калужской области

За победу боролась 21 швея из 14 регионов России. В финале конкурса участники отвечали на теоретические вопросы, а в качестве практического задания сшили женское платье.

Победитель федерального этапа конкурса получит премию в размере 300 тысяч рублей. Занявшие второе и третье места награждаются призами в размере 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Организаторами конкурса выступили Минтруд России, правительство Калужской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с региональными органами власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. За это время участие в нем приняли участие более 15 тысяч представителей разных профессий, 135 человек стали победителями и призерами конкурса.

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