Вашингтон, 18 ноября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Либеральный конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Хаким Джеффрис считается главным претендентом на пост лидера Демократической партии на фоне решения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси уйти со своего поста после того, как ее коллеги потеряли большинство на промежуточных выборах на прошлой неделе, сообщает 18 ноября Reuters.

Палата представителей США

Пятидесятидвухлетний Джеффрис является одним из главных претендентов на пост лидера Демократической партии. Он планирует занять место спикера и стать первым законодателем-афроамериканцем, возглавившим фракцию одной из основных партий в Конгрессе.

Напомним, голосование за нового лидера Демпартии в палате представителей пройдет 30 ноября.