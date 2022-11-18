Манчестер, Великобритания, , 17:29 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует досрочно расторгнуть контракт с 37-летним форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 18 ноября сообщает издание Daily Mail.

Криштиану Роналду Дмитрий Садовников

По информации источника, руководители «красных дьяволов» считают, что Роналду нарушил условия трудового договора.

В текущем сезон Роналду принял участие в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец получил три желтые карточки.

Действующее соглашение Роналду с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 20 миллионов евро.