Манчестер, Великобритания, 18 ноября 2022, 17:29 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует досрочно расторгнуть контракт с 37-летним форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 18 ноября сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, руководители «красных дьяволов» считают, что Роналду нарушил условия трудового договора.
В текущем сезон Роналду принял участие в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец получил три желтые карточки.
Действующее соглашение Роналду с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 20 миллионов евро.