Анкоридж, США, 18 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США выделяет 3,6 млн долларов на улучшение систем очистки сточных вод и свалок во внутренних районах Аляски. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Gillfoto Джуно, административный центр Аляски

Гранты пойдут на строительство новых колодцев и систем очистки сточных вод для жилых домов в Рампарте, а также на улучшение системы водоснабжения Макграта. Кроме того, будет профинансировано составление инженерных и экологических отчётов для нового завода по утилизации твёрдых бытовых отходов в Руби.

«Для наших сообществ на Аляске здравоохранение — это не просто больница. Здоровье начинается с питьевой воды и утилизации отходов», — сказала Джулия Хнилицка, директор департамента по развитию сельских районов Минсельхоза США.