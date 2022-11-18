Москва, 18 ноября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Вопросы совершенствования гражданской обороны России обсудили на состоявшемся 18 ноября заседании президент страны Владимир Путин и постоянные члены Совета Безопасности РФ.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

В оперативном совещании, которое состоялось в Кремле, приняли участие, в частности, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Также в заседании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.