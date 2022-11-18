Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Правительство США выделит $13 миллиардов на расширение и модернизацию электрических сетей страны, сообщает 18 ноября Reuters со ссылкой на министерство энергетики.

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Деньги будут выделены в рамках двухпартийного закона президента США Джо Байдена об инфраструктуре, который предусматривает выделение $10,5 млрд на защиту энергосистем от экстремальных погодных условий, и еще $2,5 млрд на строительство новых линий электропередач.

Напомним, что ранее Белый дом запросил у Конгресса $500 млн на модернизацию нефтяного резерва. Предполагается, что финансирование будет направлено на модернизацию всех четырёх объектов для хранения нефти.

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