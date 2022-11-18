Вашингтон, 18 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Британская певица Адель заявила, что еще «никогда так не нервничала перед выступлением», как перед отложенными концертами в Лас-Вегасе, которые состоятся спустя 10 месяцев после того, как они были отложены, сообщает 18 ноября Reuters.

Кадр из интервью Певица Адель

В январе множество фанатов обрушились на певицу в интернете, когда в слезном видео она извинилась перед поклонниками, сказав, что не сможет выступить с концертом Weekends with Adele в отеле Caesars Palace, так как половина ее команды заболела COVID-19.

Однако спустя десять месяцев Адель приготовилась завершить шоу, о чем она объявила в социальных сетях.

«Я очень эмоциональна, невероятно нервничаю, но не могу усидеть на месте, потому что я предвкушаю шоу… Мне всегда страшно перед выступлениями, и я воспринимаю это как хороший знак, потому что это означает, что мне не все равно и что я просто хочу сделать хорошую работу», — написала она.

Напомним, цена билетов на выступление Адель в Лас-Вегасе стала самой высокой в истории, достигнув 40 тыс. фунтов стерлингов (более 2,8 млн рублей). В то же время билеты на задние ряды фанаты приобретали за 579 фунтов стерлингов (более 41 тыс. рублей), что также является историческим максимумом.