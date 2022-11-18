Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM В ходе проверки власти Петербурга установили, что православный приход Крестовоздвиженского казачьего собора действительно имеет права на здание, где сейчас расположен факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Об этом 18 ноября в своём канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Факультет РАНХиГС на ул. Черняховского Татьяна Титаева © ИА Regnum

В октябре 2022 года приход собора направил заявление в адрес городского комитета имущественных отношений (КИО) с просьбой передать ему часть здания на Обводном канале. Согласно обращению, поддержанному митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, приход «просит передать безвозмездно в собственность нежилые помещения 1-H, 2-H, 3-H, 4-H, 5-H, 21-H, 6-H, 8-H, 19-H, 9-H, 20-H, 14-H, 17-H, 18-H в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10, лит. А для использования в соответствии с целями деятельности прихода, определяемыми уставом».

«Мы внимательно проверили все юридические аспекты и убедились в том, что церковь действительно имеет право на это задние. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что учебный процесс прерывать нельзя, и сначала необходимо найти новые площади для университета», — заявил Пиотровский.

Под какие именно нужды приход собора планирует использовать часть здания, корреспонденту ИА REGNUM в Санкт-Петербургской епархии РПЦ не уточнили. Однако объяснили, почему приход имеет права на этот объект.

«Здание по указанному адресу является историческим, это Александро-Мариинский Дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии, в котором располагалась домовая церковь Казанской иконы Божией Материи», — пояснили в РПЦ.

Там же добавили, что решение по заявке прихода власти пока не приняли. Но после положительного решения у факультета социальных технологий РАНХиГС будет шесть лет, чтобы здание покинуть. В РПЦ заявили, что, по их данным, Петербург подыскал подходящее для переезда здание, но на самом факультете эту информацию скорректировали.

«То, что нам якобы предложили городские власти на ул. Пестеля, 9, — это некорректная информация, потому что это здание, которое нам предложено, принадлежит Министерству внутренних дел. Город к этому зданию никакого отношения не имеет, — пояснили ИА REGNUM на факультете. — Пока непонятно, где мы дальше, какова будет наша судьба».

В РАНХиГС добавили, что предварительно 21 ноября будет принято решение о судьбе здания, где сейчас находится факультет.

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