Белгородский район, Белгородская область, , 17:12 — REGNUM Пожилой мужчина погиб при обстреле села Устинка в Белгородской области. Об этом 18 ноября в своём тг-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Обстрел ВСУ приграничного села Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По предварительной информации, в момент обстрела 80-летний мужчина находился во дворе. Также повреждены четыре частных домовладения.

На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы, власти проводят подомовой обход.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 ноября под миномётный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе.