Симферополь, 18 ноября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Участник террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан при попытке въезда в Крым из Херсонской области. Сообщение об этом 18 ноября распространила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Известно, что мужчина является членом запрещённой террористической организации с 2015 года. Участвовал в вооруженной охране батальона, занимался хозяйственной деятельностью, проверкой транспорта и людей. Задержан был сотрудниками погрануправления УФСБ России в ноябре при попытке въехать на территорию Республики Крым.

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье 208 («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования») УК РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина решением суда отправлен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября крымский суд отправил на восемь лет в колонию другого участника нацистского «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его задержали весной 2022 года также при попытке въехать в Крым.