Тобольск, Тюменская область, 18 ноября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске хулиганы разбили бутылкой лицо мужчине, который торопил их при выходе из лифта. Один из подозреваемых задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Разбитая бутылка, на которой обнаружена криминалистическая дактилоскопическая информация

В дежурную часть отдела полиции Тобольска позвонил медицинский работник и сообщил, что помог 33-летнему мужчине с ранами на лице. Травмы он получил от парней, которым он сделал замечание в лифте.

Участковый уполномоченный выяснил, что мужчина ехал в кабине лифта с двумя парнями. При выходе потерпевший начал торопить попутчиков, чтобы они поторопились с выходом. На этой почве между ними завязался конфликт. Мужчина толкнул одного из парней, и тот в ответ кинул в него находящуюся в руках стеклянную бутылку, которая разбилась, а осколки порезали пострадавшему лицо.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Тобольска. Свою вину он признал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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