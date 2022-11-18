Калуга, 18 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Калужский областной суд оставил без изменения ранее вынесенное постановление районного суда о привлечении жительницы Калуги к административной ответственности в виде денежного штрафа за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ и в частности, мобилизации в подразделения специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В сентябре 2022 года жительница Калуги 1987 года рождения, находясь в сквере им. В. И. Ленина в областном центре демонстрировала окружающим лист бумаги с надписью, которая дискредитировала действия по мобилизации. Постановлением судьи Калужского районного суда от 18 октября 2022 года гражданка была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей.

Считая постановление районного суда незаконным и необоснованным, женщина подала жалобу в областной суд, но её жалоба не была удовлетворена, Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Калуге за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации судом местному жителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей.