Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Большой арсенал оружия и боеприпасов, пригодных для стрельбы, изъят в Петербурге в ходе обысков по месту жительства двоих ранее судимых мужчин, проходивших по делам об экстремизме. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Оружие и его части, изъятые в Петербурге

Следственные действия при поддержке сотрудников СОБР «Гранит» Росгвардии, проводились по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье УК РФ о массовых беспорядках.

По факту обнаружения в ходе обысков оружия и боеприпасов возбуждены еще два уголовных дела по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»). Их фигурантами стали двое ранее судимых граждан, 1961 и 1969 годов рождения, занимавшихся незаконным оборотом оружия.

«В отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения — подписка о невыезде, второй подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД.

Ранее сообщалось об обысках у ряда лидеров фанатских группировок Петербурга, разделяющих праворадикальные идеи.