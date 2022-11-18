Вашингтон, 18 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 18 ноября проведет встречу с бизнесменами и лидерами профсоюзов, включая руководителей компаний Ford Motor, Kaiser Permanente и Carrier Group, а также президента профсоюза United Auto Workers, сообщает Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Встреча в Белом доме будет проходить как в очной, так и в виртуальной форме, и на ней будут присутствовать президенты международного союза работников сферы обслуживания и профсоюза United Food and Commercial Workers.

Отмечается, что среди прочего будут обсуждаться вопросы экономики, перспективы развития бизнеса и идеи, которые у них есть для снижения инфляции.

Ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что снижение инфляции в США в октябре 2022 года позволяет говорить о слабых надеждах на то, что небывалый инфляционный пик в стране подходит к концу.