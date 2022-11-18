Липецк, , 16:52 — REGNUM Обращение с просьбой провести проверку информации об отправке мобилизованных без необходимой подготовки на передовую направили власти Липецкой области в министерство обороны России. Об этом сообщил 18 ноября в тг-канале губернатор Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов Липецкаяобласть.рф

«В начале недели после встречи с женами и матерями мобилизованных сообщил, что мы будем обращаться в Минобороны России по поводу тревожных сигналов, поступающих от наших ребят. В частности, родственники сообщают, что парни, не получив должного обучения и оснащения, оказались в районе Сватово на первой линии. Письма с просьбой провести проверку направлены. Надеюсь на прояснение ситуации», — пояснил Артамонов.

Глава региона также сообщил, что власти региона, со своей стороны, обеспечивают гуманитарную поддержку земляков. Областные власти предложили военному ведомству объединить усилия в вопросе выплат денежного довольствия.

«Это поможет сократить объем неточностей и ускорить процесс получения выплат. Мы наработали позитивную практику в этом вопросе во время организации выплат переселенцам Донбасса», — уточнил Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Владимирской области сообщили, что 130 мобилизованных были возвращены с передовой в тыл.