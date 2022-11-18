Оттава, 18 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил негодование в беседе на саммите G20 с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, вызванное утечкой деталей разговора между ними, сообщает 18 ноября Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Канадские СМИ ранее опубликовали видео, на котором видно, как Си с помощью переводчика говорит Трюдо, что «всё, что мы обсуждали, попало в газеты, это неприемлемо».

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщил, что Трюдо подошел к Си во время церемонии приветствия G20 15 ноября, и между ними состоялся короткий разговор.

«Вскоре после этого агентство Reuters, ссылаясь на человека в канадском правительстве, сообщило, что Трюдо [во время состоявшегося разговора] выразил серьезную обеспокоенность по поводу так называемых действий китайского вмешательства», — сказал Мао на регулярном брифинге, ссылаясь на появившуюся в тот день утечку деталей разговора между ними.

«Китайская сторона уже заявила канадской стороне строгий протест по этому поводу, подчеркнув, что произвольная утечка разговоров между лидерами во внешний мир не соответствует здравому смыслу общения на высоком уровне», — добавил Мао.