Тула, , 16:42 — REGNUM Церемония открытия мемориальной доски ученому и конструктору Геннадию Денежкину состоялась в Туле 18 ноября. Доску установили на доме, где жил знаменитый конструктор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Мемориальная доска Геннадию Денежкину Управление пресс-службы правительства Тульской области

Мемориальную доску установили в год 90-летия выдающегося конструктора по инициативе жителей дома и коллектива НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» и в канун Дня артиллерии и ракетных войск.

Геннадий Денежкин непосредственно участвовал в создании знаменитых реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «ТОС-1», «Смерч», «Торнадо» и многих других. Был удостоен звания Героя социалистического труда, Ленинской и Государственной премий, был Почётным гражданином Тульской области и города Тулы. Геннадия Алексеевича Денежкина не стало в 2016 году.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. Участники церемонии открытия возложили цветы к мемориальной доске.