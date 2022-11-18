Владимир, 18 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Без изменения оставлен приговор по делу о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных аппаратов ИВЛ в 2020 году в медицинские учреждения Владимирской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщили в пресс-службе Владимирского облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Двум обвиняемым вменяли поставку некачественного оборудования в больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В суде нашло подтверждение, что подсудимые получили доход в размере 10,84 млн рублей. Одному из фигурантов назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере двух миллионов рублей, второй подсудимой — пять лет один месяц заключения и штраф в один миллион рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Апелляцию подали осуждённые и их защитники, и представители гражданских ответчиков.

Владимирский областной суд оставил первоначальный приговор без изменения.