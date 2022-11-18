Москва, , 16:46 — REGNUM С опровержением слухов о нападении беспилотника на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском выступила «Транснефть» 18 ноября.

«Транснефть» Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя сообщения в СМИ о том, что на «Шесхарис» произошла атака, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин назвал эту информацию «неправдивой», добавив затем: «Повреждений никаких нет».

Напомним, СМИ ранее сообщили, что 18 ноября «Шесхарис» получила повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Mash: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в Новороссийске