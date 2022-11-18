Ясный, Оренбургская область, , 17:32 — REGNUM В Оренбургской области ведутся работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отделения информационного обеспечения Оренбургского ракетного объединения Георгий Масленников.

Он отметил, что инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава подготовлена. В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку.

По словам Масленникова, выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.