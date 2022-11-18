На Сицилии проходит акция протеста против закрытия завода «Лукойла»
Сиракузы, Италия, 18 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Сиракузах (Италия) проходит организованная профсоюзами акция протеста против закрытия нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего «Лукойлу», передают местные СМИ 18 ноября.
lukoil.ru
«Лукойл»
Продолжение работы предприятия оказалось под угрозой из-за вступления в силу санкций в отношении российской нефти с декабря 2022 года.
Профсоюзы обратились к правительству с просьбой содействовать предприятию в получении госкредита. В министерстве экономики пообещали заняться вопросом «непрерывности» производства.
В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек, они поют «партизанскую» песню Bella Ciao, отмечают местные издания.