Сиракузы, Италия, 18 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Сиракузах (Италия) проходит организованная профсоюзами акция протеста против закрытия нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего «Лукойлу», передают местные СМИ 18 ноября.

lukoil.ru «Лукойл»

Продолжение работы предприятия оказалось под угрозой из-за вступления в силу санкций в отношении российской нефти с декабря 2022 года.

Профсоюзы обратились к правительству с просьбой содействовать предприятию в получении госкредита. В министерстве экономики пообещали заняться вопросом «непрерывности» производства.

В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек, они поют «партизанскую» песню Bella Ciao, отмечают местные издания.