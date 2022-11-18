Вашингтон, 18 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Сотни сотрудников Twitter решили уволиться после того, как 17 ноября новый владелец Илон Маск поставил им ультиматум, заявив, что они должны либо начать отрабатывать «долгие часы с высокой интенсивностью», либо уйти с работы, получив трехмесячную зарплату, сообщает 18 ноября Reuters.

Steve Jurvetson Илон Маск

Около трех тысяч сотрудников Twitter не пожелали оставаться в компании, где Маск ранее уже уволил половину персонала, включая высшее руководство.

Предприниматель также начал менять рабочую культуру социальной сети, сделав упор на долгие часы и интенсивный темп работы.

Маск также раскритиковал прошлое руководство, заявил, что компании необходимо резкое сокращение расходов и перезагрузка ее сервисов.

«В дальнейшем, чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире с растущей конкуренцией, нам придется действовать крайне жестко. Это будет означать долгие часы работы с высокой интенсивностью. Мы сочтем за проходной балл только исключительную производительность», — заявил предприниматель.