Калуга, 18 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Калужской области активно перестраиваются на выполнение потребностей участников специальной военной операции. Об этом 18 ноября шла речь в Калуге на IV Межрегиональном кооперационном форуме «Производственная кооперация и импортозамещение», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На выставке IV Межрегионального кооперационного форума «Производственная кооперация и импортозамещение»

В рамках форума были намечены актуальные задачи предприятий и организаций региона в новых политических и экономических условиях. Среди них — своевременное обеспечение производств комплектующими изделиями, формирование трудовых коллективов соответствующими специалистами, решение других насущных вопросов бизнеса.

«Участники «Содружество патриотов отчества» ZOV шьют тактические носилки для спасения раненых бойцов спецоперации. Проект «Калуга. Шьем и вяжем для наших» объединил людей, которые изготавливают для военных снуды, балаклавы и теплые носки. Обнинская текстильная компания шьет спальники. Предприятия и организации Калужской области, неравнодушные люди объединились для поддержки военнослужащих. На Межрегиональном кооперационном форуме пообщался с теми, кто помогает нашей армии приближать победу», — отметил на мероприятии калужский губернатор Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при оценке потребностей армии в условиях специальной военной операции президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО 25 октября заявил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из ранее установленных нормативов.