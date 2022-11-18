Калужские предприятия перестраиваются на обеспечение спецоперации
Калуга, 18 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Калужской области активно перестраиваются на выполнение потребностей участников специальной военной операции. Об этом 18 ноября шла речь в Калуге на IV Межрегиональном кооперационном форуме «Производственная кооперация и импортозамещение», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В рамках форума были намечены актуальные задачи предприятий и организаций региона в новых политических и экономических условиях. Среди них — своевременное обеспечение производств комплектующими изделиями, формирование трудовых коллективов соответствующими специалистами, решение других насущных вопросов бизнеса.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что при оценке потребностей армии в условиях специальной военной операции президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО 25 октября заявил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из ранее установленных нормативов.