Бухарест, , 16:27 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис своим специальным указом уволил с занимаемых должностей шестерых известных в стране мировых судей. Об этом 18 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Одежда судьи Cour Internationale de Justice

Уточняется, что Адриана Каплан, Алина Австрийская, Санда Диаконеску, Кристина Лабуц, Ана Гырлонца и Константин Попеску отправлены в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

«Эти люди являются настоящими профессионалами, которым мы благодарны за длительный плодотворный и добросовестный труд», – отметил Йоханнис.

При этом, по некоторым данным, увольнение некоторых из этих судей связано с их гражданской позицией.

Напомним, с начала нынешнего года в Румынии в отставку были отправлены более 30 высокопоставленных служителей Фемиды.

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