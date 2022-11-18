Президент Румынии уволил нескольких известных судей
Бухарест, 18 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис своим специальным указом уволил с занимаемых должностей шестерых известных в стране мировых судей. Об этом 18 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.
Уточняется, что Адриана Каплан, Алина Австрийская, Санда Диаконеску, Кристина Лабуц, Ана Гырлонца и Константин Попеску отправлены в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.
«Эти люди являются настоящими профессионалами, которым мы благодарны за длительный плодотворный и добросовестный труд», – отметил Йоханнис.
При этом, по некоторым данным, увольнение некоторых из этих судей связано с их гражданской позицией.
Напомним, с начала нынешнего года в Румынии в отставку были отправлены более 30 высокопоставленных служителей Фемиды.