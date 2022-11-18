Мурманск, 18 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Мурманское региональное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана в помощь бойцам спецоперации собрало 1,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мурманском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В настоящее время «афганцы» ведут переговоры по поводу покупки квадрокоптера и мобильных печей. Члены наблюдательного совета обсудили методы сбора помощи, потребности конкретных адресатов поставок, юридические и бухгалтерские тонкости благотворительной деятельности», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в рамках частичной мобилизации в ряды армии были призваны более тысячи человек.

Читайте также: Вологодским бойцам СВО доставили квадрокоптеры и бинокли