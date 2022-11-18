Новая Каховка, Херсонская область, , 16:17 — REGNUM Два человека погибли, шесть получили ранения в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны пособников киевского режима 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 18 ноября.

Осколок ракеты Минздрав Херсонской области

Все погибшие и пострадавшие — мирные жители. Десятки людей получили контузии. В числе раненых — двое сотрудников бригады электриков, один находится в тяжёлом состоянии.

Обстрелом 17 ноября разрушено семь жилых домов, часть города осталась без света из-за повреждения ЛЭП.

Сегодня, 18 ноября, Новая Каховка подвергается обстрелам весь день, нацисты бьют по домам мирных жителей и объектам инфраструктуры. Власти города, коммунальщики, медики, спасатели и правоохранители продолжают работу под обстрелами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 ноября власти города заявили о продолжающихся неизбирательных обстрелах Новой Каховки.