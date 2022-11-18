Бишкек, 18 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Киргизстанские власти предлагают Евросоюзу открыть филиалы европейских вузов в Киргизии и заняться совместной реализацией научно-исследовательских проектов. Об этом заявил замминистра иностранных дел Айбек Молдогазиев на министерской встрече в формате «Европейский союз — Центральная Азия».

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Высокопоставленный киргизский дипломат сообщил о том, что правительство Киргизии заинтересовано в реализации проектов в сферах возобновляемых источников энергии, энергосбережения, «зелёного» транспорта и органического сельского хозяйства.

Также замглавы МИД Киргизии представил коллегам из Евросоюза региональную программу «Зеленая повестка», принятую в ходе встречи глав государств Туркестанского региона, проходившей на побережье Иссык-Куля в конце июля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Акылбек Жапаров заявил о том, что при текущих темпах роста экспорта образования Киргизия может стать образовательным кластером Туркестанского региона.

Отметим, что иностранцы составляют свыше 30% среди студентов, обучающихся в вузах Киргизии. Из них 25,8 тысячи — граждане стран дальнего зарубежья, а еще 44,7 тысячи — приехали на учебу из стран СНГ.

Наибольшее количество студентов прибывают на учебу в Киргизию из Индии, Пакистана и Узбекистана. Большинство из них обучаются по медицинским программам образования.