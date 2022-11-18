Тбилиси, 18 ноября 2022, 16:20 — REGNUM Киевский режим обращался к грузинской оппозиции с призывом открыть второй фронт на фоне проводимой ВС РФ спецоперации на территории б. УССР, сообщил 18 ноября журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Глава грузинского правительства пояснил, что оппозиция в республике — союзники Киева. Если бы они оказались у власти в Грузии, «действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон».
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