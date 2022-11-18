Гарибашвили сообщил о призыве Киева к Грузии открыть второй фронт
Премьер-министр Грузии Гарибашвили: оппозиция в республике — союзники Киева
Тбилиси, 18 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Киевский режим обращался к грузинской оппозиции с призывом открыть второй фронт на фоне проводимой ВС РФ спецоперации на территории б. УССР, сообщил 18 ноября журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
PR office of Prime Minister of Georgia
Ираклий Гарибашвили
«Это (запрос на открытие второго фронта — прим. ИА REGNUM) не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции».
Глава грузинского правительства пояснил, что оппозиция в республике — союзники Киева. Если бы они оказались у власти в Грузии, «действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон».