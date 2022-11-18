Архангельск, 18 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Архангельске на базе Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения Российской академии наук планируют создать Институт истории, археологии и этнографии Арктики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Арктика

«Предполагается, что на первоначальном этапе Институт объединит три лаборатории: лабораторию новой и новейшей истории Арктики, лабораторию этнологии и антропологии, а также лабораторию арктической археологии», — сообщили в ведомстве.

Напомним, идея создания Института истории, археологии и этнографии Арктики в Архангельске обсуждалась годом ранее на встрече губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с президентом РАН Александром Сергеевым. Подготовительная работа проведена, предложение находится на рассмотрении в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске открыли арктический IT-парк.