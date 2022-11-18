Москва,
18 ноября 2022, 16:13 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 14:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,19%, до 60,33 рубля. Евро растет на 0,04%, до 62,37 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«18 ноября на курс рубля может оказать давление дешевеющая нефть. Котировки «черного золота» марки Brent 17 ноября упали на 3,32% из-за новых вспышек COVID-19 в Китае, а сегодня они продолжают снижаться.
При этом уже в декабре после наступления эмбарго прибыль от экспорта нефтепродуктов из РФ начнет падать.
На этом фоне начнет снижаться объем профицита баланса счета торговых операций РФ, который поддерживает стоимость рубля, а объемы импорта продолжат рост благодаря реализации программы параллельного импорта и тогда стоимость рубля начнет падать.
К концу 2022 года — началу 2023 года стоимость доллара может вырасти до 65 рублей. А сегодня диапазон торгов останется 60–61 рубль за доллар», — полагает эксперт.
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