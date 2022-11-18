Москва, 18 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 14:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,19%, до 60,33 рубля. Евро растет на 0,04%, до 62,37 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Mezenmir Деньги

«18 ноября на курс рубля может оказать давление дешевеющая нефть. Котировки «черного золота» марки Brent 17 ноября упали на 3,32% из-за новых вспышек COVID-19 в Китае, а сегодня они продолжают снижаться.

При этом уже в декабре после наступления эмбарго прибыль от экспорта нефтепродуктов из РФ начнет падать.

На этом фоне начнет снижаться объем профицита баланса счета торговых операций РФ, который поддерживает стоимость рубля, а объемы импорта продолжат рост благодаря реализации программы параллельного импорта и тогда стоимость рубля начнет падать.

К концу 2022 года — началу 2023 года стоимость доллара может вырасти до 65 рублей. А сегодня диапазон торгов останется 60–61 рубль за доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: Агрессивные заявления ФРС США не мешают устойчивости рубля