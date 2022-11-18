Москва, , 16:58 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про конкурс коровьей красоты, дефицит ягодиц для пластических операций, угон собственной машины и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

«Московские новости» рассказали курьезную историю, как полиция заставила москвича убраться в своей квартире. Правоохранителям пожаловались соседи, которым учуяли из квартиры молодого человека трупный запах. «Не маньяк ли?», — подумали соседи. Полиция выяснила, что пахли испортившиеся в холодильнике продукты. Молодой человек пообещал заняться уборкой.

В Ивановской области из бывшего сельскохозяйственного строения украли лом черного металла почти в полтонны веса. Оказалось, преступление совершила 36-летняя жительница одного из сел. Она сдала металлолом и выручила 4 тысячи рублей, которые пропила. «Очередное доказательство того, что в русских селеньях есть женщины», — комментирует «Ивановская область: треш и политика».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге разработали систему, распознающую ложь в устной речи благодаря анализу видеозаписи. Система понимает пока только два языка: русский и английский. «Штука безумно интересная, и доведение ее до ума может коренным образом изменить окружающую нас реальность», — считает «Ночной губернатор».

В Калининграде посередине вспаханного поля прохожие заметили полностью сгоревшую иномарку. Инцидент пока остается неразгаданным. «Как там оказалась старенькая «Мицубиси» — решительно непонятно», — отмечает «Калининград №1».

В Республике Коми ударили морозы, выпал снег. И теперь в некоторых уголках региона стали ездить на аэролодках по снегу. «Генерал Мороз лучше всех делает дороги, особенно в Коми», — иронизируют «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

«Интересная Пермь» рассказывает про суд пермяка и интернет-магазина Ozon. Магазин на четыре дня задержал посылку с водонагревателем, выплатил покупателю неустойку, но тот потребовал еще и моральную компенсацию — и добился своего. Правда, суд оценил моральные страдания всего в тысячу рублей.

В Самаре двое мужчин спасли котенка, который вывалился из окна квартиры, пролетел несколько этажей и сумел зацепиться за бельевую веревку. Услышав жалобное мяуканье, мужчины вышли на балкон, растянули ковер и поймали котенка. Все закончилось хорошо, констатируют «Новости Самары».

Южный федеральный округ

«Сам не сплю и другому не дам» — с таким девизом, по мнению «Живой Кубани», в Краснодаре устанавливают новые столбы. Строители работают по ночам (видимо, чтобы избежать дневных пробок) и с оглушительным стуком. Что за столбы ставят, сколько их надо установить, не уточняется. Скорее всего, немало: в городе меняют старые электроопоры на новые. Бессонные ночи горожанам обеспечены.

Северо-Кавказский федеральный округ

В дагестанском Каспийске в полдень будет стрелять пушка, пишут «Стрелы Казбека». Такая традиция есть в Петербурге, а на Черноморском флоте — в Севастополе и Николаеве. Теперь в этой компании еще и Каспийск.

Уральский федеральный округ

В Челябинске мужчина угнал собственный автомобиль. Машину он отогнал в гараж, номера сменил и написал заявление об угоне. Но, как сообщает «Челябинск, который смог», полицейские выяснили, что написавший заявление и есть угонщик. Мужчина сознался, что хотел избежать конфискации автомобиля судебными приставами в счет долга.

В Тобольске открылась совершенно бесплатная столовая. Она работает каждый день, кроме воскресенья. «Столица деревень» передает, что меню здесь нехитрое, но наваристый суп, хлеб, чай и яблоки в столовой всегда есть. Финансирует ее благотворительный фонд.

Сибирский федеральный округ

«Бетонные блоки для новосибирцев — не помеха!» — считает НГС. В городе перегородили улицу, но автомобилисты продолжают по ней ездить. Они просто объезжают по тротуару бетонные заграждения, а дальше двигаются по пустой улице. На месте теперь будет экипаж ДПС.

В Норильске построят самую длинную в России туристическую лестницу. Она будет вести на вершину горы Шмидта, ее протяженность составит 5,6 км. «Алюминиевые огурцы» отмечают, что сейчас лестничный рекорд принадлежит Красноярску. Длина открытой в декабре прошлого года лестницы на Торгашинском хребте — 1,2 км.

«Сибирский панк» передает, что омские и новосибирские пластические хирурги жалуются на дефицит ягодичных имплантов и говорят уже о «системном кризисе на рынке упругих ягодиц».

На курорте Шерегеш в Кузбассе открыт единственный в России удаленный багажный терминал. Теперь прилетающим в регион гостям больше не нужно самим везти снаряжение и крупногабаритный багаж из аэропорта, они могут получить его сразу на курорте, пишет «Кузнецкое кайло».

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии проводится конкурс красоты среди коров. Уже готовы первые фотографии конкурсанток. Yakutsk News рассказал, что главный приз красотке — 40-литровый бидон, также предусмотрен спецприз по количеству лайков.

«Научная общественность взбудоражена — на Камчатке обнаружен новый представитель китообразных», — шутит «Рыбак Камчатки». Дело в том, что в центре Петропавловска стоит небывалая скульптура, очень отдаленно напоминающая косатку. Авторы канала попросили биологов определить, что это за зверь. Но никто не сумел. Наука его еще не знает.

В Магадане пес-рецидивист опять начал воровать шапки прохожих. Остальные детали гардероба его не интересуют, а шапки он ворует, чтобы обратить на себя внимание. Впервые на него обратили внимание почти три года назад. «Псу собирались найти хозяев, но пока не сложилась. Или шапки и новые знакомства для него важнее трехразового питания и крыши над головой», — полагает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 октября.