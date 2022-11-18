Брянск, , 16:18 — REGNUM Процессуальную проверку по факту непредоставления сироте права на получение жилья за счёт бюджетных средств начали следователи в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи обратили внимание на информацию в СМИ, в которой сообщалось, что девушке, ранее проживавшей в Туле, а в последние несколько лет в Брянске, отказали постановке на очередь для получения жилья.

По результатам процессуальной проверки будет дана правовая оценка, заявили в ведомстве.

По данным издания «Брянские новости», суд подтвердил право девушки на получение льготного жилья, однако брянские чиновники настаивают, что ей уже исполнилось 23 года и её не будут включать в сводный список нуждающихся.