Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, , 16:06 — REGNUM Масштабная реставрация ожидает музей Пушкина в крымском Гурзуфе. О начале подготовительного этапа ремонтно-реставрационных работ 18 ноября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Музей Пушкина в Гурзуфе Телеграмм-канал Сергея Аксёнова

«Напомню, что этот масштабный проект реализуется в рамках указа нашего президента, для его осуществления будет выделено порядка 315 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов», — написал Аксёнов в тг-канале.

В рамках проекта здание музея капитально отремонтируют и отреставрируют, заменят коммуникации. Запланировано также расширение коллекций, увеличение выставочного пространства, создание условий для научно-исследовательской деятельности.

Полностью работы планируется завершить в 2024 году.

Глава региона также сообщил о подготовкепроектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в театре имени Пушкина в Евпатории, экспертное заключение планируется получить в 2023 году.

Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе расположен в доме постройки 1811 года, принадлежавшем герцогу Арману Эммануэлю дю Плесси де Ришелье. В этом доме в 1820 году в течение трёх недель жил поэт Александр Сергеевич Пушкин.