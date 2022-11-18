Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 18 ноября 2022, 16:06 — REGNUM Масштабная реставрация ожидает музей Пушкина в крымском Гурзуфе. О начале подготовительного этапа ремонтно-реставрационных работ 18 ноября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
В рамках проекта здание музея капитально отремонтируют и отреставрируют, заменят коммуникации. Запланировано также расширение коллекций, увеличение выставочного пространства, создание условий для научно-исследовательской деятельности.
Полностью работы планируется завершить в 2024 году.
Глава региона также сообщил о подготовкепроектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в театре имени Пушкина в Евпатории, экспертное заключение планируется получить в 2023 году.
Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе расположен в доме постройки 1811 года, принадлежавшем герцогу Арману Эммануэлю дю Плесси де Ришелье. В этом доме в 1820 году в течение трёх недель жил поэт Александр Сергеевич Пушкин.