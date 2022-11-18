Москва, , 16:04 — REGNUM До 2020 года США составляли крупнейший рынок въездных пассажиров в Европу после России. Ежегодно американцы совершают. Около 93 млн выездных международных поездок совершают американцы ежегодно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Флаги США и ЕС Fdlx.com

«Если американец собирается провести отпуск за рубежом, то в большинстве случаев он поедет в Европу (таков выбор 51% жителей США). На втором месте — страны азиатско-тихоокеанского региона (26%), на третьем — Латинская Америка и Карибское море (14%).

Наиболее популярные страны у американских туристов — Великобритания, Франция, Италия, Германия и Нидерланды.

Самые популярные виды отдыха американцев в Европе — экскурсионные туры.

Однако на текущий момент представители европейских авиакомпаний и отелей единогласно отметили тренд – «американские туристы с высокими доходами» воздерживаются от посещения Европы.

Вполне возможно, что в 2023 году страны ЕС останутся как без российских, так и американских туристов, и им придётся решать проблемы заполняемости отелей за счёт внутреннего туризма», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) хочет заменить российских туристов на американских.