Бишкек, , 16:03 — REGNUM Энергетические компании должны министерству финансов 142 млрд сомов (более 101 млрд рублей). Об этом 18 ноября заявил министр финансов Алмаз Бакетаев на заседании фракции «Ыйман Нуру» парламента Киргизии.

Долг Chris Potter

По словам высокопоставленного чиновника, минфин намерен взять на себя все долги энергосектора республики.

Глава финансового ведомства утверждает, что это позволит улучшить ситуацию в энергосистеме, а также будет способствовать привлечению в нее иностранных инвестиций.

«Когда мы разговариваем с иностранными государствами, они смотрят баланс и видят только то, что энергетический сектор убыточный и имеет очень большие долги, которые превышают балансовую стоимость», — посетовал министр.

ИА REGNUM напоминает, что большая часть долгов энергетического сектора Киргизии образовалась из-за полученных под гарантии правительства кредитов от международных доноров.

В частности, на проект строительства линии электропередачи «Датка — Кемин» взято в кредит $389 млн (около 23,5 млрд рублей), на реконструкцию столичной ТЭЦ — $386 млн (23,3 млрд рублей) и на реабилитацию крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС — $375 млн (более 22,6 млрд рублей).