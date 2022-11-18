Балаково, Саратовская область, , 16:16 — REGNUM Министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе рабочего визита в Балаково Саратовской области побывал в средней школе №25, принял участие в заседании тематического круглого стола, посетил центр греко-римской борьбы в селе Быков Отрог и приветствовал участников турнира, посвящённого Всероссийскому дню самбо, в физкультурно-оздоровительном комплексе Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

В Саратовской области, как и во всех регионах своего присутствия, «ФосАгро» реализует целый ряд социальных проектов, нацеленных на содействие развитию образования, медицины и культуры. Однако, особняком в этом перечне стоит именно спортивное направление, воспитание любви к спорту и физической культуре среди детей и подростков. С 2003 года во всех регионах присутствия «ФосАгро» действует проект «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), в рамках которого сегодня более 6 тысяч российских детей занимаются спортом в бесплатных секциях.

Помимо этого, компания активно принимает участие в реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». На заседании круглого стола, который прошел в проектно-исследовательской лаборатории балаковской средней школы №25 («ФосАгро-школа»), министру представили результаты многолетней работы компании в области развития детского, молодёжного и профессионального спорта. Именно в Саратовской области «ФосАгро» включила в орбиту ДРОЗДа не только городских, но и сельских школьников. В 12 селах балаковского района отремонтированы и оборудованы спортивные и тренажерные залы, открыты секции бокса и борьбы, привлечены к работе опытные тренеры.

Кстати, по завершению круглого стола его участники побывали в центре греко-римской борьбы в селе Быков Отрог — его создание стало одним из важнейших проектов ДРОЗДа. Тема единоборств получила свое развитие, когда почетные гости открыли в Физкультурно-оздоровительном комплексе Балаковского филиала АО «Апатит», большой юношеский турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо. Участниками турнира стали 150 юношей и девушек в возрасте 13-14 лет.

«Когда компания уделяет внимание социальному аспекту, строительству инфраструктуры, обеспечению условий для занятий спортом своих сотрудников и жителей региона — это создает условия социальной стабильности региона и компании», — отметил Олег Матыцин.

Главе Минспорта РФ представили проект спорткомплекса открытого типа, который планируется создать на базе балаковской «ФосАгро-школы».

«Сегодня мы говорили о необходимости построить современный стадион на территории школы с площадками для занятий различными видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, метанием ядра и прыжками в длину. Комплекс непременно станет местом притяжения жителей всего района. Они уже давно ждут его строительства. Значение такого объекта трудно переоценить. И мы со своей стороны обязательно окажем содействие в его создании», — заявил после презентации Министр спорта РФ Олег Матыцин.

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