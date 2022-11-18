Сургут, Югра, , 16:03 — REGNUM Как в России в угоду сегодняшним настроениям и обидам не скатиться до уровня всеукраинской ненависти? Таким вопросом после прочтения материала ИА REGNUM в своём телеграм-канале задался председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Новая страница книги Unsplash

Напомним, в Сургуте (ХМАО) учителя истории в школах снижают оценки за употребление словосочетания «Киевская Русь». Его заменили на словосочетание «государство Русь».

При этом директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин заявил, что со стороны властей автономного округа такого указания не было, и предположил, что это некое требование одной из образовательных программ.

Автор школьного учебника истории для шестого класса Александр Данилов пояснил, что замена термина «Киевская Русь» на «Русь» связана не проходящей специальной военной операцией, а с научной целесообразностью.

«Издания — и первое (2015 года), и сейчас — основаны на оценках, которые содержат историко-культурный стандарт. Он един, поэтому во всех действующих учебниках по истории России формулировка «государство Русь». Всё то, что заложено в историко-культурном стандарте (был принят сначала в 2014 году и потом в 2020 году — новая редакция) и Федеральном образовательном стандарте (принят в 2021 году) — везде содержится эта формулировка», — отметил Данилов.

Кирилл Кабанов считает, если начнётся изъятие из школьной образовательной программы понятие «Киевская Русь», это может привести нашу страну к аналогичному безумию, схожему с тотальной русофобией на территории бывш. УССР.

«Хотя хочется верить, что вероятность такого развития событий в России крайне мала. Тем не менее надо внимательно изучить эту конкретную ситуацию в Сургуте», — отмечает эксперт.

По мнению Кирилла Кабанова, ни под каким предлогом нельзя запрещать или отменять историческую правду.

«Надо уметь и учиться объяснять происходящее в историческом контексте. Это задача не только преподавателей, но и тех, кто готовит/разрабатывает образовательные программы и соответствующие методические материалы. Сегодня в них необходимо учитывать не только вызовы, но и возможную нестандартную реакцию на информацию, которая раньше казалась обычной и привычной», — заявил председатель Национального антикоррупционного комитет.

Кирилл Кабанов предложил своим подписчикам ответить на вопрос: уместно ли в России ставить вопрос об исключении из школьного курса истории понятие «Киевская Русь». Из более 2870 его подписчиков 89% считает неуместным исключение «Киевской Руси» из учебников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре учителя снижают оценки за употребление термина «Киевская Русь»