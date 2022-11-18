Вологодским бойцам СВО доставили квадрокоптеры и бинокли
Вологда, 18 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Вологодские чиновники доставили в зону спецоперации дополнительную амуницию. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
«В помощь бойцам привезли оборудование: квадрокоптеры, дизельные генераторы, современные рации, бинокли, ноутбуки, шанцевый инструмент, приборы ночного видения и многое другое. Груз сформирован по запросу руководства подразделения. Помогаем не словом, а делом», — написал глава региона.
Напомним, ранее жительницы Вологодской области пожаловались на то, что их сыновей и мужей отправили в зону СВО без специальной подготовки и необходимой амуниции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.
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