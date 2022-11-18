* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:02 — REGNUM Мулла Хайбатулла Ахундзада, «призрачный» лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно приказал осуществлять «ограничения и воздаяние». Приказ вызвал беспокойство у граждан Афганистана. По их мнению, этот шариатский вопрос способствует возможностям подавить противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они могут убить любого под предлогом «воздаяния».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

С религиозной точки зрения «воздаяние» или «возмездие» означает противодействие совершившим умышленные преступления, пишет газета «8 Собх». Этот вопрос упоминается как одно из правил ислама. Однако, по мнению Независимой комиссии по правам человека Афганистана, этот приказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно противоречит принципу верховенства права и обязательствам в области прав человека и ведёт к продолжению насилия и преступлений. Ряд богословов считают, «то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют шариатом, является заговором с целью уничтожения противников группировки».

Напомним, мулла Хайбатулла приказал судьям этой группировки «осуществить ограничения и воздаяние». Забихулла Муджахид, официальны представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что этот приказ был издан лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече с судьями.

«В случаях, когда выполнены все условия шариата, судьи обязаны осуществить ограничение и воздаяние. Это постановление шариата и мой приказ, который является обязательным. Дела воров, похитителей людей и заговорщиков должны быть тщательно расследованы», ― процитировал талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидера Муджахид.

Однако представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пояснил, на каком заседании лидер движения встречался с судьями и когда был издан этот приказ.

Реакция граждан

Ряд граждан Афганистана в беседе с газетой «8 Собх» называют этот приказ противоречащим указу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о всеобщей амнистии. По словам граждан, радикалы хотят уничтожить всех противников своего режима под прикрытием религии. По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предъявили обвинений никому из членов своей группировки, которые уже более года убивают и пытают людей, и хотят придать убийствам своих противников религиозный аспект, внедрив «ограничения и воздаяние».

Санам Камджу (псевдоним) ― гражданка Афганистана, которая была свидетелем поведения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к несогласным с их политикой после падения республики. Она говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждый день «точат лезвие религии» для мести и убийств своих противников. Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут убить любого, кто был солдатом прежнего режима и воевал против них. По её словам, радикалы не могут быть справедливыми: год правления группировки показал, что они не признают никакой справедливости и равенства.

Одна из участниц протестов говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают религию как инструмент преодоления своих идеологических и прошлых комплексов. Теперь кто угодно и где угодно может подать иск в талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суды и сфера применения полевых судов станет ещё шире.

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Мнение юристов

Новый приказ издан после того, как недавно надзор и следствие были изъяты из ведения Генеральной прокуратуры. В циркулярном письме, подписанном Шамсуддином Шариати, известным как «Пахлаван Шамсуддин», генеральным прокурором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится, что «это решение было принято для обеспечения справедливости, верховенства шариата и лучшего порядка дел, и обязательно для исполнения в центре и провинциях».

Однако эксперты в области права назвали изъятие у генпрокуратуры полномочий по надзору и следствию и передачу их судам актом обхода закона. Один из бывших заместителей главы этого ведомства заявил, что отстранение генпрокуратуры от следствия противоречит правовым нормам и принципам: «Судебная власть не может быть одновременно органом выдвижения обвинений и подачи исков и органом вынесения приговоров».

Он отметил, что, когда юрисдикция следствия изымается у Генеральной прокуратуры, судья является и истцом, и тем, кто выносит приговор. Такой метод противоречит справедливому судебному процессу.

Мнение теологов

Башир Ахмад Ансари, писатель и теолог, говорит: «То, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют шариатом, является ещё одним ножом, чтобы отрезать руки и ноги оппозиции».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не как мусульманская группировка, а как организованная преступная группировка, никогда не применяли шариат в своём прочтении к преступникам в своих рядах. Среди 6236 аятов Корана только девять связаны с ограничениями и возмездием, в то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и многие другие группировки считают следование шариату исполнением лишь этих девяти аятов, которые составляют 0,1% Корана».

«Что такое шариат? Если вы не унижаете женщин, не истребляете иноземные племена, врагов и неверных, не распространяете наркотики, от вас не бегут специалисты, если вы примирились с интеллектуальным, моральным, и цивилизационным разнообразием, вы сделали шаг к реализации норм шариата», ― поясняет Ансари.

По его словам, шариат ― это не просто термин, а скорее борьба с безработицей и рациональное использование данных Богом богатств. Потому что внедрение своих норм религии и морали невозможно в голодающем обществе. Он считает, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ― это «чёрное пятно на лбу религии и шариата».

Реакция Независимой комиссии Афганистана по правам человека

Глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана Наим Назари заявил в интервью газете «8 Собх»: «Подобные решения руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно противоречат принципу верховенства закона, а также, противоречит обязательствам Афганистана в области прав человека на международном уровне. Отправление правосудия должно осуществляться под эгидой верховенства закона, в основе которого лежат права человека. Если у нас не будет верховенства закона, мы никак не сможем обеспечить справедливость. Если верховенство закона не является результатом воли народа и сути прав человека, справедливость не может быть обеспечена. Подобные решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывают большую тревогу и могут раскручивать круговорот насилия и преступлений. Это будет иметь печальные последствия на национальном и нанесет ущерб репутации Афганистана на международном уровне».

Совершение воздаяния

Возмездие с точки зрения ислама ― это ответ на умышленное убийство, и упоминается в Коране и Сунне Пророка. Однако, по мнению ряда теологов, осуществление возмездия имеет особые условия и должно трактоваться соответственно определенным правилам. Одним из важнейших условий совершения возмездия в религиозных текстах называется «равенство в свободе, религии, достижение зрелости и ясный разум». Кроме того, виновный должен сознаться в своём преступлении, и необходимы показания двух свидетелей.

Справедливое возмездие Stihi.ru

Введение ограничений

Ограничения считаются ещё одним из правил шариата. Виновные в различных преступлениях наказываются в исламе посредством установления ограничений, и их применение является одним из важных вопросов юриспруденции. Они применяются для таких нарушений и преступлений, как прелюбодеяние, распутство, вероотступничество, употребление алкоголя, воровство.

Ряд граждан страны, особенно женщины, более года отстранённые от общественной жизни, считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), внедряя «шариатские ограничения», обеспечивают себе площадку для более широких злоупотреблений и применению методов, использованных в период их первого пребывания у власти: побивание камнями, порка. И они пытаются подавить женщин, которые полагают, что все эти нарушения должны наказываться на основе прав человека в свете сегодняшних законов.

Приказ о введении «Ограничений и воздаяния» издан лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого никто не видел, поскольку участились убийства бывших силовиков, целенаправленные убийства и репрессии против противников этого режима, а люди очень боятся полевых судов и мести боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ряд граждан заявил о том, что в обществе, где обеспечен закон и справедливость, никто не совершает убийства и преступления, и нет причин для возмездия. Однако они признают, что «ограничения и возмездие» являются исламскими нормами и их применение в сегодняшних условиях, когда политические, этнические и идеологические злоупотребления имеют место в самом широком диапазоне, вызовет продолжение конфликта и рост преступности.

Ранее лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распорядился пересмотреть все законы республиканского периода и убрать из них «незаконные» пункты. Он подчеркнул, что не приемлет никакого внешнего давления для «расшатывания исламской системы». Однако граждане считают, что политика и экстремистские убеждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при первом правлении не изменились, и, несмотря на международное и внутреннее давление и их игру словами, окно надежды на перемены и запрет экстремистских ценностей закрыто.