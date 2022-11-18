Кишинёв, , 16:03 — REGNUM Глава МВД Молдавии Анна Ревенко ожидала, что станет объектом «разоблачений» в кампании, начатой неизвестными хакерами. Об этом она 18 ноября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хакер Twimg.com

«Изучу эти сообщения, приписываемые моему аккаунту в Телеграм, посмотрим, что там с ним», — написала Ревенко.

Сообщения якобы от её лица были выложены в сеть сегодня, 18 ноября. Среди них есть сведения, компрометирующие её профессиональную деятельность.

Напомним, ранее неизвестные выложили переписку главы минюста Молдавии Сергея Литвиненко. Он подтвердил, что это данные с его аккаунта, но заявил, что их якобы исказили.