Магнитогорск, Челябинская область, , 16:09 — REGNUM Военно-патриотическому клубу при хуторе «Могутовский» второго казачьего военного отдела Оренбургского войска присвоили имя казака Александра Новикова, погибшего в ходе СВО. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе Всероссийского казачьего войска.

Орден Мужества Mil.ru

Ранее военно-патриотический клуб назывался «Гранит», теперь он носит имя Александра Новикова. Казак, служивший в разведывательном батальоне 90-й гвардейской танковой дивизии, погиб 22 октября в Херсонской области. Поставленная перед разведгруппой задача была выполнена — в ходе боя был уничтожен танк противника.

Александр Новиков посмертно награждён орденом Мужества.

Кроме того, ещё двое воспитанников военно-патриотического клуба — участники СВО Константин Смирнов и Максим Остапчук награждены медалями «За отвагу».