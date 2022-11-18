Владикавказ, 18 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии понедельник 21 ноября объявлен выходным днем. Жители республики будут праздновать в этот день праздник Джеоргуыба (Уастырджи). В 2022 году этот день станет нерабочим в пятый раз, передает корреспондент ИА REGNUM.

Taamu Северная Осетия. Владикавказ

«21 ноября в Северной Осетии объявлен нерабочим днём в связи с празднованием национального праздника Джеоргуыба», — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

Уастырджи в нартском эпосе — это посредник между Богом и людьми. Он является покровителем мужчин и всех путников, защитником обездоленных. Образ Джеоргуыба (Уастырджи) осетины ассоциируют со Святым Георгием.

Напомним, впервые этот праздник стал выходным днем в 2018 году. Его учредил бывший в то время главой республики Вячеслав Битаров. Согласно указу, день Джеоргуыба в Северной Осетии станет нерабочим днем и будет отмечаться в понедельник, открывающий последнюю полную неделю ноября.