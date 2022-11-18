Москва, 18 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. С 21 ноября по 11 декабря в российских школах пройдет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в поддержку задач национального проекта «Цифровая экономика». Темой урока от VK станут видеотехнологии. Организаторами образовательной акции выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также ведущих российских IT-компании. Урок цифры поможет школьникам узнать больше о современных видеотехнологиях и связанных с ними профессиях. Присоединиться к проекту: урокцифры. рф/videotech.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

На «Уроке цифры» от VK российские школьники смогут погрузиться в мир видеотехнологий и получить знания о том, как они создаются, где встречаются в повседневной жизни, и какие специалисты работают над ними. Школьники узнают о том, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео и многое другое.

По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры», голосовым ассистентом Марусей и цифровым героем Пикселем попадают в цифровой мир видеотехнологий. Вместе с Марусей и Пикселем ребята смогут узнать, что находится под капотом у видеозвонков, как создаются короткие вертикальные ролики, а также принять участие в конкурсе клипов. С помощью интерактивных тренажеров участники «Урока цифры» будут знакомиться с видеотехнологиями в самых разных проявлениях на примере VK Звонков, VK Клипов и других популярных цифровых сервисов.

В акции смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс — как и в прошлом году «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1−4, 5−8, 9−11 классы.

«Профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта «Код будущего» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8−11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования. Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект «Урок цифры», который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России. Эффективная реализация проекта в регионах и высокая личная вовлеченность РЦТ на местах обеспечивает качественное вовлечение подрастающего поколения в мир высоких технологий. Надеемся, что новый «Урок цифры» от VК также откроет для ребят мир новых актуальных цифровых профессий», — отмечает Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Министерство просвещения Российской Федерации находится в авангарде вопроса ранней профориентации школьников, мы считаем, что работа по данной тематике должна быть выстроена совместно со школой, педагогическим и родительским сообществом, а также с крупнейшими предприятиями. Таким образом всероссийский образовательный проект «Урок цифры», знакомящий школьников с новыми востребованными профессиями в ИТ в игровой интерактивной форме, является дополнительным эффективным инструментом в этом вопросе. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что ранняя профориентации школьников — залог успешного будущего страны», — комментирует директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«VK уделяет много внимания профориентации школьников и реализует масштабные проекты, чтобы знакомить ребят с актуальными и востребованными направлениями из мира IT. В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто они сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране — они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте «Урок цифры», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

«Урок цифры» — важный и интересный проект, нацеленный на школьников, которые совсем скоро могут стать частью нашего большого IT-сообщества. Очень здорово, что совместно с партнерами мы имеем возможность рассказать об интересных IT-профессиях в интерактивном видео и игровом формате. Ведь именно интерактив, нестандартность, креативность являются неотъемлемыми составляющими работы в IT. Уверен, «Урок цифры» вовлечет не один десяток, а может и сотен школьников в профессию, связанную с IT, откроет им новые горизонты и бесконечные возможности. Хочу также поблагодарить наших партнеров из VK за вовлеченность в создание этого Урока, а также Министерство просвещения РФ за оказанную поддержку», — отмечает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

29 ноября также стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи. ру при поддержке VK и национального проекта «Цифровая экономика». Ранее, VK запустила масштабный профориентационный проект День IT-знаний по теме видеотехнологий, в котором приняли участие свыше 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов. Записи эфира доступны для просмотра в любое время ВКонтакте, в Одноклассниках и на странице акции.